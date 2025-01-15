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Марихуану на 12 млн тенге нашли в гаражном кооперативе у жителя Актобе (видео)

Опубликовано:

Наркотики
Наркотики. Фото: Polisia.kz

В Актобе задержан 38-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении наркотических средств на территории гаражного кооператива, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Актобе при проведении обыска с использованием служебной собаки в салоне автомобиля жителя Актобе обнаружена сумка, внутри которой находились два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения.

"Также в гараже подозреваемого найден сверток и 16 полиэтиленовых пакетов, содержащих вещества зеленого цвета со специфическим запахом. Кроме того, при проведении санкционированного обыска крестьянского хозяйства, расположенного на территории Мартукского района, обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета.

По заключению экспертизы, все изъятые вещества являются марихуаной. Общий вес изъятых наркотических средств составил 36 килограммов, стоимостью на "черном рынке"более 12 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется расследование.

Сотрудники полиции в Актобе обнаружили и изъяли крупную партию веществ растительного происхождения у 38-летнего мужчины в ходе оперативных мероприятий.

А в Актюбинской области полиция изъяла более 458 кг наркотиков с начала года. Двое осужденных получили 11 лет лишения свободы.

Также в Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона.

Ранее полиция обнаружила у жителя Шымкента более 10 килограммов марихуаны. Наркотические вещества были найдены в погребе.

Добавим, что в начале года Касым-Жомарт Токаев подписал закон - вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств. В частности, речь идет об ужесточении наказания за производство наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212041-marihuanu-na-12-mln-tenge-nashli-v-garazhnom-kooperative-u-zhitelya-aktobe-video/

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