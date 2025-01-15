Имам стал жертвой мошенничества в Карагандинской области (видео)

42-летняя карагандинка обнаружила долг перед микрофинансовой организацией на 212 тысяч тенге. В полиции установили, что кредит оформила менеджер компании. Также в регионе имам стал жертвой мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, осенью 2024 года жительница Караганды обнаружила задолженность перед микрофинансовой организацией на сумму 211 523 тенге. Женщина была уверена, что не оформляла заем и не могла накопить такой долг, так как всегда следила за своевременными выплатами.

После обращения в полицию началась проверка всех финансовых операций заявительницы. В ходе работы сотрудники полиции установили, что 25-летняя менеджер одной из микрофинансовых организаций, используя служебное положение, оформила заем, воспользовавшись анкетными данными и фотографиями клиентки из базы данных.

В полиции отметили, что проверяют возможную причастность подозреваемой к аналогичным случаям.

В ведомстве добавили, что, несмотря на многочисленные предупреждения о мошеннических схемах, граждане продолжают становиться их жертвами.

Также в полиции сообщили, что в октябре 2024 года жертвой мошенничества стал имам мечети одного из сел Нуринского района Карагандинской области.

Злоумышленники убедили его в возможности получения компенсации за заказ лекарств из России, в результате чего мужчина перевел более миллиона тенге. Осознав обман, он обратился в полицию 13 января 2025 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Не доверяйте незнакомцам, обещающим компенсации или другие выгоды. Не переводите деньги без тщательной проверки информации. При малейших сомнениях незамедлительно обращайтесь в полицию. Мы призываем всех быть бдительными. Помните, что безопасность ваших средств зависит от вашей осторожности!" - отметили полицейские.

Ранее сообщалось, что две жительницы Туркестанской области хотели обналичить накопления из ЕНПФ, но потеряли деньги, которые заплатили за "услугу".

А житель Туркестанской области не мог разобраться с телефоном, поэтому ему "помогла" незнакомая женщина. Однако после мужчина узнал, что на него оформлен кредит.

Помимо этого, в Кызылорде сотрудники полиции установили двух горожанок, подозреваемых в 17 эпизодах мошенничества с ущербом на сумму более 35 млн тенге.