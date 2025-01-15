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Обыски и задержания провели по 7 адресам на юге Казахстана (видео)

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Задержание подозреваемых в распространении наркотиков
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

По семи адресам в Жамбылской области и Таразе одновременно прошли обыски и задержания лиц, подозреваемых в распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате длительной оперативной разработки ликвидирована предполагаемая организованная преступная группа из шести человек.

"В общей сложности изъято около 1 кг гашиша и около 4 кг высушенной марихуаны. Также обнаружен самодельный бульбулятор", - уточнили в МВД.

По подозрению в изготовлении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта группой лиц по предварительному сговору задержаны шесть человек.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники полиции Жамбылской области при координации профильного комитета МВД РК и прокуратуры региона.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Актау и Алматы ликвидировали каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресекли деятельность нарколаборатории. По данным МВД, не допущено изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211960-obyski-i-zaderzhaniya-proveli-po-7-adresam-na-yuge-kazahstana-video/

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