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Эзотерика

"Дежурит охрана": стало известно о состоянии пострадавшей при захвате заложников в Актобе

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Медик держит женщину за руку в больничной палате
Врач и пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщина, которую удерживали в заложниках в Актобе, переведена из реанимации в стационар. Ее состояние оценивается как средней тяжести, передает Первый канал "Евразия".

Как сообщает телеканал, для безопасности женщины у палаты дежурит охрана, а доступ туда разрешен только врачам.

Пациентка поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами.

"Состояние женщины оценивается как средней тяжести, пациентка в полном сознании, адекватна, на вопросы отвечает.

Ей назначена консервативная терапия, что она и получает сейчас в отделении. В состоянии средней тяжести присутствует и психологический фактор после этих событий.

Совместно работаем с психологами", - сообщил заведующий отделением нейрохирургии Максат Оражанов.

Напомним, 13 января в соцсетях появилась информация, что в Актобе неизвестный проник в дом и удерживает в заложницах девушку. В полиции данную информацию подтвердили.

Стражи порядка сообщали, что на место происшествия направились глава департамента полиции, прокурор города, с захватчиком велись переговоры. Позже стало известно, что заложников удалось освободить, а подозреваемого задержали.

По дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе. Это родители девушки.

14 января в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности. Как оказалось, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Они ранее состояли в отношениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211956-dezhurit-ohrana-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshey-pri-zahvate-zalozhnikov-v-aktobe/

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