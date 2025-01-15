"Дежурит охрана": стало известно о состоянии пострадавшей при захвате заложников в Актобе
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Женщина, которую удерживали в заложниках в Актобе, переведена из реанимации в стационар. Ее состояние оценивается как средней тяжести, передает Первый канал "Евразия".
Как сообщает телеканал, для безопасности женщины у палаты дежурит охрана, а доступ туда разрешен только врачам.
Пациентка поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами.
"Состояние женщины оценивается как средней тяжести, пациентка в полном сознании, адекватна, на вопросы отвечает.
Ей назначена консервативная терапия, что она и получает сейчас в отделении. В состоянии средней тяжести присутствует и психологический фактор после этих событий.
Совместно работаем с психологами", - сообщил заведующий отделением нейрохирургии Максат Оражанов.
Напомним, 13 января в соцсетях появилась информация, что в Актобе неизвестный проник в дом и удерживает в заложницах девушку. В полиции данную информацию подтвердили.
Стражи порядка сообщали, что на место происшествия направились глава департамента полиции, прокурор города, с захватчиком велись переговоры. Позже стало известно, что заложников удалось освободить, а подозреваемого задержали.
По дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе. Это родители девушки.
14 января в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности. Как оказалось, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Они ранее состояли в отношениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211956-dezhurit-ohrana-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshey-pri-zahvate-zalozhnikov-v-aktobe/