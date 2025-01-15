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Эзотерика

Более тысячи случаев: названа одна из ключевых проблем в Актюбинской области

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Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области за 2024 год зафиксировано снижение уровня преступности на 783 случая. Улучшилась раскрываемость преступлений, но остаются проблемы с киберпреступностью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, за 12 месяцев 2024 года в Актюбинской области наблюдается значительное снижение уровня преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 783 случая, что свидетельствует о положительной динамике.

В частности, наблюдается сокращение причинения тяжкого вреда здоровью на 10%, краж на 23%, скотокрадства на 30,5%, грабежей на почти 20%.

Кроме того, улучшилась раскрываемость преступлений, уменьшилось количество преступлений, связанных с хулиганством и совершенных несовершеннолетними.

Благодаря системам видеонаблюдения было выявлено около 138 тысяч административных правонарушений, в основном нарушений правил дорожного движения.

В сфере борьбы с наркотиками за 2024 год было пресечено 261 наркопреступление, изъято более 450 килограммов наркотических веществ, включая более девяти килограммов синтетических наркотиков.

Одной из ключевых проблем остается киберпреступность: в прошлом году было зафиксировано более тысячи случаев интернет-мошенничества.

Также удалось задержать 46 преступников, находящихся в розыске, и установить местонахождение 1382 без вести пропавших граждан.

Ранее сообщалось, что в 2024 году МВД задержало 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами. Для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 844 преступника. Кроме того, установлено местонахождение 1361 без вести пропавшего.

Также стало известно, что в Актюбинской области в 2024 году в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211935-bolee-tysyachi-sluchaev-nazvana-odna-iz-klyuchevyh-problem-v-aktyubinskoy-oblasti/

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