"Коробка конфет или миллион": за какую коррупцию могут наказать в Казахстане

На заседании мажилиса замглавы Антикора представил изменения в законодательство, где по аналогии с дачей взятки наказуемой станет дача вознаграждения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил на заседании замглавы Антикора Улан Саркулов, речь идет о фактах "получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства".

При этом в Уголовный кодекс добавляется новая статья 247-1, предусматривающая ответственность за незаконное предоставление вознаграждения - это позволит по аналогии со взяточничеством привлекать не только берущих, но и дающих незаконное вознаграждение.

В кулуарах мажилиса он разъяснил, в каких случаях вознаграждение будет считаться коррупцией. К примеру, будут ли казахстанцев наказывать за подаренную врачу коробку конфет, или может ли благодарный пациент подарить медику крупную сумму - к примеру, миллион тенге.

"Причинно-следственная связь должна быть (при даче вознаграждения - прим. ред.). Если вы что-то подразумеваете, если вы что-то взамен просите, и вам говорят: "Вот так надо сделать". (Если вы пришли с коробкой конфет - прим. ред.) - нет, это не взятка. (Если вы принесете миллион тенге врачу - прим. ред.) - он его сдаст. Есть специальный фонд, он давно существует […].

Когда есть причинно-следственные связи - ты приходишь к врачу, нужна какая-то операция, врач говорит: "Извините, вы в портале пока там стоите 25-м, впереди люди, но можно этот вопрос решить как-то". Здесь, конечно же, вопросы возникают (о незаконном вознаграждении - прим. ред.)", - разъяснил замглавы Антикора.

Ранее мажилисмен попросил разъяснить представителя Антикора предложенные изменения некоторых антикоррупционных законов в Казахстане. К примеру, не станут ли чаевые коррупцией.

В ведомстве сегодня подробно рассказали о планах ужесточения антикоррупционного законодательства. В частности, сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане.

Стало также известно, что в Казахстане предлагают ввести публичный реестр коррупционеров, а юрлицам предложено повысить штрафы за коррупцию.

Также на заседании мажилиса рассмотрено предложение о внесении изменений в антикоррупционное законодательство в Казахстане, в том числе добавление новой статьи УК РК.

Добавим, что недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем большом интервью газете "Ана тiлi" высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.