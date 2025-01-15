Нефтесервисные компании обвинили в сокрытии несчастных случаев в Мангистау

В Мангистауской области нефтесервисные компании обвинили в сокрытии фактов производственных несчастных случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокурорской проверкой установлены факты ненаправления в правоохранительные органы материалов, связанных с производственными травмами.

"К примеру, несмотря на наличие заключения о получении работником тяжкого вреда здоровью, должностные лица нефтесервисной компании скрыли данный факт. Аналогичное сокрытие установлено еще по одному несчастному случаю", - рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

По собранным прокуратурой региона материалам зарегистрированы уголовные дела по ч.1 ст.156 УК и направлены в суд.

Отметим, что по ч.1 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.