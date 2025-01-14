"Испытали жуткий страх": детали захвата заложников в Актобе рассказали соседи пострадавших

По делу о захвате заложников в Актобе стали известны новые подробности. Напавший мужчина ранее состоял в отношениях с пострадавшей женщиной, передает сайт телеканала КТК.

Недавно в Актобе развернулась страшная драма. В частный дом проник 41-летний мужчина. Он взял в заложники престарелых хозяев и их 40-летнюю дочь, с которой некогда состоял в отношениях.

Дом, в котором случилась трагедия, сейчас опечатан. Ночью эта и соседние улицы были оцеплены. В данный момент на месте находится лишь одна полицейская машина, и практически уже ничего не напоминает о ночном кошмаре.

Известно, что у единственной выжившей заложницы есть несовершеннолетний сын. По некоторым данным, именно он застал в доме кровавую картину, успел сбежать и сообщить обо всем тете. Она живет в доме напротив, и сейчас все идут туда с соболезнованиями. Правда, от комментариев близкие отказались, объясняя, что пребывают в шоке. Соседи тоже не особо многословны.

"Мы все здесь испытали жуткий страх. К нам заходил ОМОН. Просили не выходить из дома. И мы все закрылись и боялись выглянуть на улицу. Среди ночи потом слышали громкий хлопок. Думали, что машина взорвалась. Через время увидели, что кого-то вытащили из того дома и ведут в полицейскую машину", - рассказала журналистам издания Маржан Тажекенова.

Сейчас полиция пытается установить мотив преступника. По предварительным данным, он был трезв. Известна еще одна подробность: дочь погибших пенсионеров, которым было 67 и 74 года, не жила с ними. А все остальные детали кровавой драмы только предстоит выяснить.

Напомним, накануне вечером в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. На место происшествия направились глава департамента полиции и прокурор города. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.

В полиции сообщили, что по ситуации возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: "Убийство" и "Захват заложника".