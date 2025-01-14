Казахстанца, разыскиваемого за убийство, задержали в Баку

По запросу Интерпола МВД РК в международном аэропорту Баку задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства, передает NUR.KZ.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, по запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту города Баку задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства.

"Разыскиваемый, желая похитить деньги у потерпевшего, нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Затем злоумышленник вывез тело в Илийский район Алматинской области. После совершения преступления мужчина покинул страну", - информируют правоохранители.

В настоящее время фигурант содержится под стражей.

Напомним, ранее в конце декабря казахстанца экстрадировали из России после того, как он там отбыл наказание. Подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть в Костанае, будучи в розыске, совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры РК он экстрадирован на родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

В ноябре в Алматы из турецкой Антальи доставили гражданина Казахстана, который, по версии правоохранителей, состоял в международной террористической организации. Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.

Также Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.

Позже мы сообщали, что в Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин РК, которого подозревают в хулиганстве: по версии следствия, он, находясь в одном из кафе города Сарыагаш, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения.