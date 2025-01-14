Павлодарца наказали за старые диваны, коробки и ящики

В Павлодаре водителя "ГАЗели" оштрафовали за то, что он выгрузил крупногабаритный мусор во дворе жилого дома, а не отвез в специально оборудованное место, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жители одной из многоэтажек на проспекте Нурсултана Назарбаева пожаловались на водителя "ГАЗели", который привез старые диваны, пластмассовые коробки, деревянные ящики и выгрузил их во дворе дома.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали в одном из Telegram-каналов.

"В городе существуют специальные площадки для строительных и крупногабаритных отходов. Однако вместо того, чтобы утилизировать их в оборудованных местах, он выкинул все перед нашим домом", - посетовали жильцы.

Полицейские личность водителя установили. За нарушение правил благоустройства его привлекли к административной ответственности.

"Наложен штраф в размере 20 МРП. Также нарушителю рекомендовано убрать оставленный им мусор", - уточнили в ДП Павлодарской области

В ведомстве напомнили, что согласно правилам благоустройства города, предприятия, учреждения и физические лица должны самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор или заключать договор о вывозе с мусоровывозящими организациями.

Добавим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее жителя Аксу привлекли к ответственности за выброс мусора с балкона третьего этажа. В полицию о произошедшем заявил сосед мужчины.

А в Алматы в 2025 году обновят 800 мусорных площадок и установят камеры, чтобы выявлять тех, кто выкидывает крупногабаритный мусор.