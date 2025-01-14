Непристойное поведение соседа сняли на видео жители Экибастуза

Жители Экибастуза сняли на видео своего соседа, который в пьяном виде матерился в подъезде. Мужчину арестовали на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к сотруднику полиции обратились жильцы дома по улице Королева в Экибастузе.

"Они пожаловались на соседа, который, находясь в подъезде дома в пьяном виде, выражался нецензурной бранью. Непристойное поведение соседи зафиксировали на видео и вызвали полицию", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Изучив видео, сотрудники полиции сопроводили мужчину на медицинское освидетельствование, подтвердившее опьянение, а затем в суд за совершение мелкого хулиганства.

Судом мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток с установлением особых требований в виде запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на 3 месяца.

Также раз в месяц экибастузец обязан являться в органы внутренних дел для профилактической беседы.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Караганде 30-летнего мужчину арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка - он справил нужду под окнами домов и попал на видео.