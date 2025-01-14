Непристойное поведение соседа сняли на видео жители Экибастуза
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Жители Экибастуза сняли на видео своего соседа, который в пьяном виде матерился в подъезде. Мужчину арестовали на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, к сотруднику полиции обратились жильцы дома по улице Королева в Экибастузе.
"Они пожаловались на соседа, который, находясь в подъезде дома в пьяном виде, выражался нецензурной бранью. Непристойное поведение соседи зафиксировали на видео и вызвали полицию", - рассказали в ДП Павлодарской области.
Изучив видео, сотрудники полиции сопроводили мужчину на медицинское освидетельствование, подтвердившее опьянение, а затем в суд за совершение мелкого хулиганства.
Судом мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток с установлением особых требований в виде запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на 3 месяца.
Также раз в месяц экибастузец обязан являться в органы внутренних дел для профилактической беседы.
Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Ранее в Караганде 30-летнего мужчину арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка - он справил нужду под окнами домов и попал на видео.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211474-nepristoynoe-povedenie-soseda-snyali-na-video-zhiteli-ekibastuza/