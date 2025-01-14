Запрещенную литературу нашли в благотворительной организации в Атырау

В Атырау выявили запрещенную литературу, распространяемую среди детей. Суд оштрафовал за это благотворительную организацию, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Атырау пресекла факт распространения литературы, пропагандирующей религиозную рознь, через одну из благотворительных организаций.

"Согласно заключению экспертизы, материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана", - уточнили в ведомстве.

На основании постановления специализированного суда по административным правонарушениям Атырау благотворительная организация была признана виновной по ч.4 ст.453 КоАП РК. Назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге.

"Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты", - отметили в прокуратуре Атырауской области.

В связи с этим по иску прокуратуры города отменена государственная регистрация четырех организаций, а также ликвидированы все пансионаты.

Добавим, что по ч.4 ст.453 КоАП РК изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Казахстана иной продукции, не относящейся к масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости, насилия и порнографии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге), на должностных лиц - в размере 150 МРП (589 800 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 200 МРП (786 400 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 300 МРП (1 179 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1500 МРП (5 898 000 тенге), с конфискацией продукции.