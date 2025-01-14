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Казахстанцу на три месяца запретили пить алкоголь, но застали пьяным в Новый год

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Люди поднимают бокалы
Встреча Нового года. Иллюстративное фото: Crispin la valiente / Getty Images

Жителю области Ұлытау запретили пить алкоголь в течение трех месяцев. Однако 1 января он нарушил этот запрет, о чем позже выразил сожаление, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении гражданина, нарушившего особые требования в виде запрета на употребление алкогольных напитков, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

"1 января 2025 года около 18.00 гражданин нарушил трехмесячный запрет на употребление алкогольных напитков. При проверке сотрудниками полиции он находился в состоянии алкогольного опьянения", - установил суд.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

Суд признал гражданина виновным по ч.2 ст.669 КоАП РК и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.669 КоАП РК нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя влечет административный арест на 10 суток. 

Ранее стало известно, что несколько жителей Павлодара привлекли к ответственности за распитие алкоголя на улице и появление в нетрезвом виде в общественных местах. Задержанных для вытрезвления поместили в Центр временной адаптации и детоксикации.

А жители Актобе пожаловались на мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напугал посетителей бани своим поведением. В ДП региона пообещали разобраться в ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211425-kazahstancu-na-tri-mesyaca-zapretili-pit-alkogol-no-zastali-pyanym-v-novyy-god/

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