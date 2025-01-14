Орехи подозрительной формы проверили в колонии Карагандинской области и не ошиблись

В Карагандинской области в учреждении УИС через посылку пытались передать запрещенные вещества. Сотрудники обнаружили их в орехах. Начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении № 34 в Карагандинской области зафиксирован факт попытки передачи наркотических веществ через посылку.

В комнате для приема посылок и передач в ходе проверки сотрудниками оперативного отдела были обнаружены орехи в количестве пяти штук подозрительной формы. При вскрытии орехов были обнаружены и изъяты вещества коричнево-зеленого цвета.

Данный факт зарегистрирован в КУИ учреждения № 34, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам экспертизы выяснилось, что данные вещества являются наркотическим средством "гашиш" общим весом 3,472 гр.

Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы обнаружили гашишное масло и психотропное вещество.

А в Караганде сотрудники СИЗО задержали мужчину с 12 литрами подозрительной жидкости, которую он пытался передать осужденным.

Также в Алматинской области сотрудники СИЗО изъяли наркотические вещества, скрытые в шампуне. Их направили на судебно-химическую экспертизу.