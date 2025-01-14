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Разбили двери и кафель: двух вандалов наказали в Астане

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Арестованный за вандализм астанчанин
Мужчина пинает кафель у лифта. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане наказали двух вандалов, чьи действия попали на камеры видеонаблюдения. Один из них был арестован на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

В Instagram-аккаунте ДП Астаны сообщили, что в 2025 году выявлено 4 факта умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (в прошлом году всего 363). В ДП подробно рассказали о двух фактах вандализма, попавших на камеры.

"Так, 27-летний житель столицы умышленно разбил стекло входной двери в жилом доме на левобережье. Полицейские оперативно установили личность нарушителя и задержали его. Решением суда он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму, равную 50 МРП (196 600).

В другом случае, в результате расследования участковые инспекторы установили личность 34-летнего гражданина, который умышленно повредил кафель в подъезде. По решению суда мужчина арестован на 15 суток", — рассказали в полиции.

В полиции призвали всех граждан "проявлять активную гражданскую позицию, уважать труд других людей и соблюдать законы".

В ноябре прошлого года в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

В октябре 2024 года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

До этого в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.

В конце сентября прошлого года в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211375-razbili-dveri-i-kafel-dvuh-vandalov-nakazali-v-astane-video/

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