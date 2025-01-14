Акмолинцу не доплатили более 2 млн тенге и перестали выходить на связь
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Житель села в Акмолинской области, поверив незнакомцу, лишился денег и лошадей. По факту мошенничества ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 11 января текущего года в управление полиции Степногорска поступило заявление от сельского жителя о факте мошенничества.
По словам заявителя, в сентябре 2024 года в их населенный пункт приехал неизвестный мужчина, представившийся закупщиком лошадей.
"Сельчанин продал ему семь лошадей, при этом оплату за двух из них покупатель пообещал произвести позднее. Однако к оговоренному сроку мужчина не вернулся и перестал выходить на связь", - пояснили в МВД.
Сумма ущерба составила 2 млн 240 тыс. тенге. По данному факту начато досудебное расследование.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастность которого в настоящее время проверяется. Проводятся дополнительные следственные действия.
Ранее жители Жарминского района области Абай пожаловались, что с их пастбищ стали пропадать уже целые стада коров и табуны лошадей, а скотокрадов не пугают ни сторожевые псы, ни пастухи. Стражи порядка заявили, что на территории района действует ОПГ.
А в ВКО местного жителя, который работал скотником, подозревают в краже на сумму около 6 млн тенге. Дело в том, что в селе пропал табун лошадей. Часть похищенных животных удалось изъять.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211371-akmolincu-ne-doplatili-bolee-2-mln-tenge-i-perestali-vyhodit-na-svyaz/