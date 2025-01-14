Актюбинец вернул себе выплаченные за трехкомнатную квартиру более 13 млн тенге

Решением суда Актобе иск о возврате суммы, уплаченной по предварительному договору за трехкомнатную квартиру, был удовлетворен, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом Актобе рассмотрено гражданское дело по иску к ТОО о взыскании суммы в размере 13 370 900 тенге.

"Четыре года назад между истцом и ответчиком был заключен предварительный договор на покупку трехкомнатной квартиры в микрорайоне Батыс-2. Однако договор купли-продажи так и не был заключен.

Истец обратился с иском к ТОО о взыскании суммы 13 370 900 тенге, мотивируя тем, что данная сумма была перечислена ответчику по предварительному договору, на которую имеются подтверждающие документы", - отметили в суде.

Установлено, что согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 7 апреля 2020 года истец в соответствии с условиями предварительного договора оплатил 5 735 000 тенге. Также выяснено, что мать истца внесла за него оставшуюся сумму.

Судебным актом установлено, что истец исполнил условия договора, но договор купли-продажи квартиры не заключен. Следовательно, сумма по предварительному договору, оплаченная истцом, при отсутствии заключения договора купли-продажи квартиры должна быть возвращена.

Сторона ответчика пояснила, что по предварительному договору фактически была оплачена сумма в размере 14 000 000 тенге. Однако суд, ссылаясь на часть вторую статьи 225 ГПК, разрешил дело в пределах заявленных исковых требований и принял решение взыскать с ответчика сумму в размере 13 370 900 тенге.

Решением суда Актобе иск удовлетворен, с ответчика в пользу истца взыскана сумма ущерба в размере 13 370 900 тенге.

Решение вступило в законную силу.

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