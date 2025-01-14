Отца 5 детей убили на улице в Павлодаре: подсудимый заплатит 10 млн тенге семье погибшего

В Павлодаре обвиняемого в убийстве приговорили к 9 годам лишения свободы, а также обязали выплатить 10 млн тенге супруге погибшего и его 5 детям, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели 13 января в СМУС Павлодарской области.

Выяснилось, что в июле прошлого года подсудимый у себя дома распивал спиртные напитки вместе с двумя гостями. Позже, выйдя на улицу, один из них по телефону, а затем в голосовом сообщении в общем городском чате "Группа для общения" в мессенджере WhatsApp стал нецензурно оскорблять и угрожать подсудимому физической расправой.

"На этой почве у подсудимого, находящегося в алкогольном опьянении, возник умысел на причинение смерти. С этой целью он вышел с ножом на улицу, которым нанес потерпевшему удары в область грудной клетки слева, а также по левой руке", - установил суд.

От полученных ран в результате острой кровопотери мужчина скончался.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетеля, заключениями экспертиз, видеозаписями и другими исследованными в суде доказательствами.

Подсудимый не отрицал нанесение ран потерпевшему, но просил его деяния квалифицировать по менее тяжкой статье - ч.3 ст.106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

"Установлено, что подсудимый с прямым умыслом на причинение смерти нанес потерпевшему с силой удар ножом в область сердца. В этой связи его деяние квалифицировано как убийство", - подчеркнули в суде.

С учетом наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей и частичного признания вины суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы.

Также в пользу супруги погибшего с учетом оставшихся без отца пятерых несовершеннолетних детей взыскана компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, ранним утром 20 июля 2024 года 35-летнего павлодарца с колото-резаной раной грудной клетки и резаной раной предплечья обнаружили на одной из улиц города. Позже он скончался в больнице, куда был доставлен в состоянии клинической смерти.

По факту убийства началось расследование. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС Павлодара.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.