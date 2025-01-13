Подростков нашли ночью в компьютерных клубах Павлодара

В Павлодаре 8 несовершеннолетних обнаружили в компьютерных клубах в ночное время. За это наказали их родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, очередной рейд в Павлодаре провели сотрудники ювенальной полиции и управления образования. Полицейские проверили дворы и места возможного пребывания несовершеннолетних.

Также стражи порядка посетили квартиры лиц, состоящих на контроле полиции и школ по категории "неблагополучная семья". Они побеседовали не только с детьми и родителями, но и с соседями, таким образом изучая обстановку в семье.

"У павлодарцев интересуются не только определенной семьей, но и другими жителями, чтобы в случае чего предупредить противоправные деяния", - уточнили в МВД.

Так, в одной из проверяемых квартир родители употребляли алкогольные напитки, находясь в состоянии опьянения, вели себя неподобающим образом. В настоящее время материал готовится для направления в суд, который и даст правовую оценку поведению родителей и определит местожительство несовершеннолетних.

Глубоко за полночь сотрудники наведались и в компьютерные клубы, где обнаружили восьмерых несовершеннолетних. Подростки находились там без родителей.

"Почему в столь позднее время дети находятся вне жилища, пришлось отвечать и законным представителям, и владельцам заведений", - отметили в ведомстве.

В отделе полиции родители привлечены к ответственности.

За допущение несовершеннолетних в ночное время в развлекательном заведении без сопровождения законных представителей администраторы также привлечены к ответственности.

Полиция призвала родителей следить за времяпрепровождением своих несовершеннолетних детей.

Добавим, что по ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 796 тенге). А нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

Ранее стало известно, что рейды прошли в местах отдыха жителей Павлодарской области - так полиция борется с нарушениями запрета на курение кальяна в общественных местах.