Улов на 1,7 млн тенге забрали у рыбаков на озере Балхаш

В Карагандинской области на озере Балхаш выявлена группа рыбаков, подозреваемая в незаконном вылове 332 кг рыбы. Сумма ущерба природе составила 1,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на озере Балхаш стражи порядка выявили группу рыбаков, чья деятельность привела к улову 332 кг рыбы.

"Это количество явно превышает лимиты, установленные для подледного лова, и вызвало настороженность у полицейских.

При проверке у рыбаков отсутствовали необходимые лицензии, а также они применяли запрещенные методы ловли, используемые исключительно профессиональными рыбаками", - отметили в МВД.

Изъятая рыба. Фото: polisia.kz

В ходе рейда конфискованы разнообразные инструменты, включая сверла, ловушки и сети, что подтверждает умышленные действия задержанных.

Сумма ущерба, причиненного природе, оценена в 1,7 млн тенге, что служит тревожным сигналом о необходимости усиления контроля над водными ресурсами.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения природоохранного законодательства для защиты уникального богатства региона.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной перевозке рыбы общим весом 473 кг. Ущерб природе превышает 3 млн тенге.

Еще одного подозреваемого в браконьерстве на озере Балхаш задержали полицейские в Карагандинской области. 37-летний мужчина был пойман с сетями и рыбой.

А в Павлодарской области полицейские изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Эта находка стала причиной досудебного расследования.