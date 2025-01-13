Представлялась преподавателем: казахстанку осудили за деятельность в Instagram

В области Ұлытау вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве через Instagram. По версии следствия, она обещала помощь при выполнении госзаказов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении фактов мошенничества (п.2 ч.4 ст.190 УК) рассмотрели в Жезказганском городском суде.

Выяснилось, что с 2023 года подсудимая активно вела страницу в Instagram, где представлялась преподавателем в области госзакупок.

"Используя обманные методы, она, злоупотребляя доверием своих "учеников", обещала помочь в выполнении госзаказов. Таким образом, она путем мошенничества неоднократно похитила денежные средства у шести потерпевших на территории области Ұлытау в особо крупном размере", - установил суд.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 5 месяцев.

Подсудимая признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. С учетом ее беременности и наличия на иждивении малолетних детей она попросила назначить менее строгое наказание.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой подтвердилась совокупностью представленных и изученных в суде доказательств.

Приговором Жезказганского городского суда женщину признали виновной. Ее осудили к лишению свободы сроком на 6 лет 5 месяцев. Согласно ч.1 ст.74 УК РК исполнение наказания отсрочили на четыре года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

В соответствии с ч.1 ст.74 УК РК осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста.