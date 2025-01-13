Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Представлялась преподавателем: казахстанку осудили за деятельность в Instagram

Опубликовано:

В зале суда
Судья зачитывает приговор. Фото: t.me/ulytaysud/

В области Ұлытау вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве через Instagram. По версии следствия, она обещала помощь при выполнении госзаказов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении фактов мошенничества (п.2 ч.4 ст.190 УК) рассмотрели в Жезказганском городском суде.

Выяснилось, что с 2023 года подсудимая активно вела страницу в Instagram, где представлялась преподавателем в области госзакупок.

"Используя обманные методы, она, злоупотребляя доверием своих "учеников", обещала помочь в выполнении госзаказов. Таким образом, она путем мошенничества неоднократно похитила денежные средства у шести потерпевших на территории области Ұлытау в особо крупном размере", - установил суд.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 5 месяцев.

Подсудимая признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. С учетом ее беременности и наличия на иждивении малолетних детей она попросила назначить менее строгое наказание.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой подтвердилась совокупностью представленных и изученных в суде доказательств.

Приговором Жезказганского городского суда женщину признали виновной. Ее осудили к лишению свободы сроком на 6 лет 5 месяцев. Согласно ч.1 ст.74 УК РК исполнение наказания отсрочили на четыре года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

В соответствии с ч.1 ст.74 УК РК осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211009-predstavlyalas-prepodavatelem-kazahstanku-osudili-za-deyatelnost-v-instagram/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie