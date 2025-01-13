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Казахстанец предоставил фейковую квитанцию о погашении штрафа и получил реальный срок

Опубликовано:

Пачка денег и наручники
Наручники и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Астанчанин вместо оплаты штрафа в размере 240 млн тенге предоставил суду фейковые квитанции и в итоге получил реальный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным столичной прокуратуры, приговором суда житель города за неоднократную дачу взяток должностным лицам осужден к штрафу в размере 240,3 млн тенге.

"Осужденный предоставил судебному исполнителю копии квитанций о частичном погашении штрафа на сумму 196 млн тенге. В ходе анализа прокуратурой района Нура выявлено, что данная сумма в доход государства не поступила и штраф не оплачен.

Установлено, что квитанция была подделана. По указанию прокуратуры района судебный исполнитель обратился в суд о замене штрафа лишением свободы, которое удовлетворено", - говорится в сообщении ведомства.

Судом наказание в виде штрафа заменено на 7 лет лишения свободы.

Ранее в Костанайской области рассмотрели дело о покушении на дачу взятки в размере 3 тыс. тенге должностному лицу - cотруднику полиции. В итоге суд признал казахстанца виновным в совершении уголовного правонарушения. Его приговорили к штрафу в размере 11,25-кратной суммы взятки, то есть 33 750 тенге.

В Байконуре мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства в размере 400 рублей, за что был осужден.

А в Шымкенте назначили штраф в 195 млн тенге за покушение на дачу взятки директору товарищества, которая хотела избежать уголовной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210987-kazahstanec-predostavil-feykovuyu-kvitanciyu-o-pogashenii-shtrafa-i-poluchil-realnyy-srok/

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