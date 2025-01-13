АО "Мангистаумунайгаз" оштрафовали на 32 млрд тенге

В Мангистауской области выявили грубые нарушения в деятельности АО "Мангистаумунайгаз" и оштрафовали компанию на 32 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области выявила грубые нарушения в деятельности АО "Мангистаумунайгаз", выразившиеся в осуществлении сброса сточных вод в недра, а также накоплении буровых отходов без установления соответствующих лимитов.

По принятым прокурорами мерам постановлением суда от 4 декабря 2024 года компанию привлекли к административной ответственности по ст.328 КоАП с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге. Судебный акт уже вступил в законную силу.

"Аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти", - уточнили в прокуратуре Мангистауской области.

По данному факту 11 декабря прошлого года компания также была привлечена к административной ответственности - наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге.

Ранее ТОО в Алматинской области привлекли к административной ответственности за антропогенное воздействие на окружающую среду без необходимого экологического разрешения. Компанию оштрафовали на 1,8 млн тенге и запретили ее деятельность на 9 месяцев.

А в Карагандинской области департамент экологии по результатам проверки оштрафовал угольную компанию на 44,2 млн тенге за нарушение экологического законодательства. Все штрафы взыскали в полном объеме.