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Сколько человек задержали полицейские в Казахстане в 2024 году, рассказали в МВД

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Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году МВД задержало 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в 2024 году МВД задержало 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами.

Из них:

  • за убийство – 43;
  • за разбойное нападение – 22;
  • за причинение тяжкого вреда здоровью – 37;
  • за изнасилование – 6;
  • за грабеж – 68;
  • за вымогательство – 21;
  • за кражу – 484;
  • за наркопреступление — 91.

Для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 844 преступника. Кроме того, установлено местонахождение 1361 без вести пропавшего лица.

"Работа в данном направлении продолжается", — отметили в ведомстве.

Что касается этого года, в начале января в Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан находившийся в межгосударственном розыске 52-летний мужчина, который в ноябре прошлого года из-за невозврата долга выстрелил из ружья в 54-летнего жителя города.

В Семее полицией задержан 35-летний мужчина, который в 2023 году в Алматы в группе занимался карманными кражами в общественном транспорте. Оперативники задержали всех подозреваемых. Всего им инкриминируется 42 эпизода краж.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Кокшетау нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве по "горячим следам".

Вчера, 11 декабря, в одной из больниц Алматы скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан.

Позже в Сети появилось видео конфликта, в котором полицейский получил смертельное ранение.

До этого 4 января в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное преступление раскрыто "по горячим следам". Задержана и взята под стражу 67-летняя женщина. Ее подозревают в том, что она на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210774-skolko-chelovek-zaderzhali-policeyskie-v-kazahstane-v-2024-godu-rasskazali-v-mvd/

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