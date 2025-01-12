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В Кокшетау нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве по "горячим следам"

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Задержание в Кокшетау
Задержание в Кокшетау. Фото: polisia.kz

В Кокшетау нацгвардейцы после получения ориентировки во время патрулирования задержали троих граждан. Один из них признался в совершении убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, военнослужащие патрульно-постовой службы воинской части 5510 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау.

Сообщение о тяжком преступлении поступило в центр оперативного управления около 20:00 часов. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.

"Во время патрулирования улицы Ауэзова, спустя 20 минут, мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении", – рассказал начальник войскового наряда старший сержант Жангазы Шайхин.

Один из подозреваемых попытался скрыться, но гвардейцы оперативно его задержали. Во время досмотра задержанные вели себя агрессивно и отказывались подчиняться приказам. Все трое были доставлены в управление полиции города Кокшетау.

"В ходе разбирательства один из задержанных признался в совершении убийства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сообщается в публикации.

Напомним, вчера, 11 декабря, в одной из больниц Алматы скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан.

Позже в Сети появилось видео конфликта, в котором полицейский получил смертельное ранение.

До этого 4 января в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное преступление раскрыто "по горячим следам". Задержана и взята под стражу 67-летняя женщина. Ее подозревают в том, что она на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210757-v-kokshetau-nacgvardeycy-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-po-goryachim-sledam/

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