Рассылку о сбежавшем из клиники в Костанае психически больном с ножом прокомментировали в ДП

В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали появившуюся в мессенджере рассылку о психически больном мужчине с ножом, передает "Алау".

Как пишет издание, в мессенджере WhatsApp костанайцы рассылают голосовое сообщение и ориентировку.

В голосовом сообщении говорится о розыске психически больного человека с ножом. Якобы он сбежал из клиники и опасен.

В пресс-службе прокомментировали информацию.

"Мужчина разыскивается полицией по делу о подделке документов. Информация о его побеге из психиатрической больницы с ножом не соответствует действительности.

Напоминаем, что распространение ложной информации влечет ответственность", – сообщили изданию в полиции.

Напомним, в сентябре рассылку о вооруженных ножом людях, которые лишили жизни трех человек, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области. Сообщив, что сообщения являются фейковыми, полицейские предупредили граждан об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

До этого слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана. Казахстанцы стали пересылать друг другу сообщения о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.

В апреле в соцсетях стала распространяться информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. В пресс-службе правительства заявили, что это – фейк.