Не сообщившего о получении российского паспорта мужчину выдворили из Казахстана

23-летний житель области Абай скрыл получение российского паспорта и был выдворен из страны после того, как это обнаружилось, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

В Telegram-канале Департамента полиции области Абай сообщается, что 23-летний житель Бескарагайского района, который в ноябре 2024 года стал гражданином Российской Федерации, не сообщил об этом и не оформил утрату казахстанского гражданства.

"По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности, и был выдворен за пределы Республики Казахстан. Его паспорт гражданина Казахстана был изъят, а гражданство официально утрачено", - рассказал исполняющего обязанности начальника УМС ДП области Абай майор полиции Бауыржан Имангажанов.

В ДП напомнили, что приобретающие гражданство другого государства обязаны в течение 30 календарных дней сдать казахстанские документы и официально зарегистрировать утрату гражданства.

"Некоторые жители, ставшие гражданами других стран, продолжают использовать казахстанские паспорта для въезда и пребывания на территории Казахстана, не сообщая о смене гражданства, чтобы продолжать пользоваться социальными и пенсионными льготами.

Гражданин страны не может одновременно быть гражданином другого государства", - напомнили в полиции.

В конце прошлого года в МВД рассказали о случаях привлечения к ответственности людей с двойным гражданством - за это нарушение из страны было выдворено 977 человек.

В октябре 2024 года в Павлодаре бывшую гражданку Казахстана наказали за двойное гражданство. Она не сообщила в госорганы о приобретении гражданства Российской Федерации.

В начале октября также стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.

Отметим, что по части 2 статьи 496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.