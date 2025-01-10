15 беглецов из Павлодарской области нашли за границей

15 разыскиваемых жителей Павлодарской области в 2024 году были задержаны в России, Германии, Кыргызстане и Узбекистане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. Их розыск осуществляется и за ее пределами.

"В результате скоординированной деятельности и тесного взаимодействия с международными партнерами из иностранных юрисдикций за 2024 год установлены и задержаны 15 человек на территории таких государств, как Германия, Россия, Кыргызстан и Узбекистан. Они разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством в крупных размерах, грабежами, вымогательством, контрабандой и кражами", - рассказали в МВД.

В полиции отметили важность широкого внедрения в розыскную работу применяемых цифровых технологий и максимальной интеграции информационных систем госучреждений и негосударственных организаций, которые вовремя сигнализируют органам расследования о получении скрывшимися лицами государственных, банковских, медицинских, транспортных услуг.

Благодаря работе представителей оперативных подразделений большая часть беглецов в конечном итоге задерживается. И, как следствие, беглецы предстают перед судом.

Ранее разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали из ОАЭ. Предполагается, что после совершения преступления он покинул Казахстан. По данным МВД, задержанный, злоупотребляя доверием, предлагал содействие в трудоустройстве в государственные органы.

А скрывавшегося более 13 лет мужчину задержали в одном из сел Жамбылской области. Его обвиняют в перевозке более одной тонны марихуаны в составе преступной группы в 2011 году. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.