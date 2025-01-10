Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка получила крупный штраф за пост в TikTok

Опубликовано:

Женщина со смартфоном
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Tippapatt / Getty Images

В Кызылорде женщину оштрафовали на 465 тыс. тенге за то, что она опорочила честь и достоинство другого человека через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по ч.2 ст.73-3 КоАП РК рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Кызылорды.

"Гражданка опубликовала пост в социальной сети TikTok, где оклеветала человека, тем самым опорочила ее честь и достоинство", - установил суд.

На судебном заседании женщина признала свою вину и подтвердила свою публикацию. Ее действия были доказаны заключением судебной психолого-филологической экспертизы, протоколом об административном правонарушении, рапортами сотрудников полиции, объяснительными и другими материалами дела.

Казахстанку признали виновной по ч.2 ст.73-3 КоАП РК. Ей назначили штраф на сумму 465 192 тенге.

Отметим, что по ч.2 ст.73-3 КоАП РК клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (707 760 тенге) или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо - штраф в размере 650 МРП (2 555 800 тенге) либо административный арест на срок 25 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210277-kazahstanka-poluchila-krupnyy-shtraf-za-post-v-tiktok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie