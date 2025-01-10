Казахстанка получила крупный штраф за пост в TikTok

В Кызылорде женщину оштрафовали на 465 тыс. тенге за то, что она опорочила честь и достоинство другого человека через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по ч.2 ст.73-3 КоАП РК рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Кызылорды.

"Гражданка опубликовала пост в социальной сети TikTok, где оклеветала человека, тем самым опорочила ее честь и достоинство", - установил суд.

На судебном заседании женщина признала свою вину и подтвердила свою публикацию. Ее действия были доказаны заключением судебной психолого-филологической экспертизы, протоколом об административном правонарушении, рапортами сотрудников полиции, объяснительными и другими материалами дела.

Казахстанку признали виновной по ч.2 ст.73-3 КоАП РК. Ей назначили штраф на сумму 465 192 тенге.

Отметим, что по ч.2 ст.73-3 КоАП РК клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (707 760 тенге) или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо - штраф в размере 650 МРП (2 555 800 тенге) либо административный арест на срок 25 суток.