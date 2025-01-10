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Эзотерика

Заработавших 2 млрд тенге супругов осудили в Костанае

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Купюры, наручники и молоток судьи
Деньги, наручники и молоток судьи. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

В Костанае семейную пару признали виновной в незаконном предпринимательстве. По решению суда взыскали с них более 2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п.2 ч.2 ст.214 УК).

"Супруги с августа 2021 года по январь 2024 года занимались запрещенным видом предпринимательской деятельности - обменом (покупкой-продажей) необеспеченных цифровых активов, оборот которых запрещен на территории Казахстана, получив доход более 2 млрд тенге (особо крупный размер)", - установил суд.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

"Подсудимые вину не признали, в содеянном не раскаялись, но самого факта занятия обменом криптовалют не отрицали, считали, что закон не нарушали и занимались законным предпринимательством", - уточнили в суде.

Смягчающим обстоятельством было признано наличие малолетних детей, а отягчающих - не установлено.

С учетом личности подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенного деяния супругов приговорили к 2 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества и лишением права заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга на 7 лет.

Мужчина был взят под стражу в зале суда. В отношении женщины исполнение отбывания наказания отсрочили на 5 лет в связи с наличием на иждивении двух малолетних детей.

"Удовлетворен иск прокурора о взыскания с осужденных в пользу государства свыше 2 млрд тенге - дохода от незаконного предпринимательства", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.2 ст.214 УК РК осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (19 660 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210213-zarabotavshih-2-mlrd-tenge-suprugov-osudili-v-kostanae/

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