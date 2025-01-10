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Работников промышленного предприятия в Кызылорде подозревают в преступлении (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: Polisia.kz

В Кызылорде полицейские задержали преступную группу - в краже нефтепродуктов подозревают сотрудников промышленного предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа лиц, которые подозреваются в хищении нефтепродуктов с предприятия города.

"В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге.

В полицию доставлены 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС. Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее мы писали, что в области Жетісу задержали преступную группу за хищение дизтоплива в КТЖ. Машинистов тепловозов приговорили к длительным срокам наказания.

Также сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресечен канал крупной контрабанды нефтепродуктов.

В сентябре мы писали, что глава крупного ТОО в Астане предстал перед судом за мошенничество в особо крупном размере - речь идет о махинациях с ГСМ. Тогда подсудимый вину не признавал, но и не оспаривал, что заключил договора с потерпевшими. Однако указывал на отсутствие умысла на обман. В итоге суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

Мы также рассказывали о случае, когда несуществующие талоны на топливо реализовал семейчанин на сумму более 2 млн тенге. За мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210144-rabotnikov-promyshlennogo-predpriyatiya-v-kyzylorde-podozrevayut-v-prestuplenii-video/

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