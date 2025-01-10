Работников промышленного предприятия в Кызылорде подозревают в преступлении (видео)

В Кызылорде полицейские задержали преступную группу - в краже нефтепродуктов подозревают сотрудников промышленного предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа лиц, которые подозреваются в хищении нефтепродуктов с предприятия города.

"В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге.

В полицию доставлены 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС. Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее мы писали, что в области Жетісу задержали преступную группу за хищение дизтоплива в КТЖ. Машинистов тепловозов приговорили к длительным срокам наказания.

Также сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресечен канал крупной контрабанды нефтепродуктов.

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