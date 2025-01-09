Жители Актау потеряли более 90 млн тенге

Свыше 90 млн тенге потеряли жители Актау из-за действий интернет-мошенников. В работе дроппером по этому делу подозревают алматинца, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Мангистауской области задержан подозреваемый в содействии совершению интернет-мошенничества в особо крупном размере.

"В частности, в октябре прошлого года житель Алматы содействовал совершению преступления путем предоставления банковских счетов мошенникам", - уточнили в ведомстве.

По результатам преступных действий мошенников жителям Актау был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 90 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК РК.

Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге. Суд посчитал, что парни выступали в роли дропперов и обязал их вернуть деньги потерпевшей.

А в Мангистауской области расследуют интернет-мошенничество, от которого казахстанцы пострадали на 133 млн тенге, а деньги перевели на счета более 20 дропперов. Подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания.