Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карагандинец хотел продать шины в интернете и оказался под следствием

Опубликовано:

Зимние шины на авто
Шины. Иллюстративное фото: Massimo Calmonte / Getty Images

В Караганде полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже комплекта шин стоимостью 75 тысяч тенге. Похищенное имущество обнаружили через объявление, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, поздним вечером 22-летнему карагандинцу после осмотра автомашины, припаркованной во дворе дома, пришлось вызывать полицию.

Мужчине вскрыли багажник и украли из авто комплект шин. Ущерб владелец оценил в 75 тысяч тенге.

В один из дней внимание сотрудников криминальной полиции Юго-Восточного отдела полиции привлекло объявление о продаже комплекта шин. Созвонившись с продавцом, договорились о "покупке". Товар полностью подпадал под описание украденного комплекта.

29-летний подозреваемый признался, что решил обогатиться таким способом. Пока идет расследование уголовного дела по факту кражи, мужчине придется ждать суда под арестом.

Ранее в Караганде полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в краже двух аккумуляторов из автомобиля. Ущерб оценен в 175 тысяч тенге.

Также в регионе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.

Еще в городе полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209817-karagandinec-hotel-prodat-shiny-v-internete-i-okazalsya-pod-sledstviem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie