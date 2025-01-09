Карагандинец хотел продать шины в интернете и оказался под следствием

В Караганде полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже комплекта шин стоимостью 75 тысяч тенге. Похищенное имущество обнаружили через объявление, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, поздним вечером 22-летнему карагандинцу после осмотра автомашины, припаркованной во дворе дома, пришлось вызывать полицию.

Мужчине вскрыли багажник и украли из авто комплект шин. Ущерб владелец оценил в 75 тысяч тенге.

В один из дней внимание сотрудников криминальной полиции Юго-Восточного отдела полиции привлекло объявление о продаже комплекта шин. Созвонившись с продавцом, договорились о "покупке". Товар полностью подпадал под описание украденного комплекта.

29-летний подозреваемый признался, что решил обогатиться таким способом. Пока идет расследование уголовного дела по факту кражи, мужчине придется ждать суда под арестом.

Ранее в Караганде полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в краже двух аккумуляторов из автомобиля. Ущерб оценен в 175 тысяч тенге.

Также в регионе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.

Еще в городе полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.