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Лаборатория Караганды оштрафована на 800 тыс. тенге

Опубликовано:

Новый асфальт
Новый асфальт. Фото: акимат Акмолинской области

В Караганде лаборатория выдала протоколы испытаний с нарушением норм аккредитации, что привело к штрафу и приостановке аттестата, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, лаборатория Карагандинской области выдала протоколы испытаний на материал Кернов из асфальтобетонной смеси с нарушением аккредитационных норм.

Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

В результате судебного решения на лабораторию наложен штраф в размере 801 164 тенге, а также приостановлен аттестат аккредитации на 6 месяцев в области "Строительных и дорожных материалов". Протоколы испытаний были отменены.

Ранее сообщалось, что производители битума готовятся к внедрению новых стандартов и передовых технологий. Это позволит значительно повысить качество и долговечность автодорог в республике, подтянуть их до требований международных стандартов.

А специалисты дорожного научно-исследовательского института продолжают работать над улучшением качества автомобильных дорог страны. В свете резких температурных колебаний и возрастающей транспортной нагрузки ученые разрабатывают новые добавки для битума и асфальтобетонных смесей, направленные на продление срока службы дорожного покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209749-laboratoriya-karagandy-oshtrafovana-na-800-tys-tenge/

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