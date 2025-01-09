Лаборатория Караганды оштрафована на 800 тыс. тенге

В Караганде лаборатория выдала протоколы испытаний с нарушением норм аккредитации, что привело к штрафу и приостановке аттестата, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, лаборатория Карагандинской области выдала протоколы испытаний на материал Кернов из асфальтобетонной смеси с нарушением аккредитационных норм.

Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

В результате судебного решения на лабораторию наложен штраф в размере 801 164 тенге, а также приостановлен аттестат аккредитации на 6 месяцев в области "Строительных и дорожных материалов". Протоколы испытаний были отменены.

Ранее сообщалось, что производители битума готовятся к внедрению новых стандартов и передовых технологий. Это позволит значительно повысить качество и долговечность автодорог в республике, подтянуть их до требований международных стандартов.

А специалисты дорожного научно-исследовательского института продолжают работать над улучшением качества автомобильных дорог страны. В свете резких температурных колебаний и возрастающей транспортной нагрузки ученые разрабатывают новые добавки для битума и асфальтобетонных смесей, направленные на продление срока службы дорожного покрытия.