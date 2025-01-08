"Где хочу, там и пью": павлодарцы употребляли алкоголь в неподходящих местах (видео)

Несколько жителей Павлодара привлекли к ответственности за распитие алкоголя на улице и появление в нетрезвом виде в общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, склонность к употреблению алкогольных напитков вне стен дома или кафе есть у многих павлодарцев. "Где хочу, там и пью", - видимо, считают они.

К примеру, уютно расположившись на трамвайной остановке возле Дворца школьников, мужчина распивал спиртные напитки. Возмущенные подобным поведением горожане позвонили в полицию.

Подобный случай произошел и на улице Машхура Жусупа.

"Здесь, употребив спиртное, на замечание прохожих парни реагировали неадекватно", - отметили в ДП Павлодарской области.

В другом случае в полицию позвонила женщина и рассказала, что возле дома на улице Бектурова ходит нетрезвый мужчина.

"Чтобы избежать неприятностей и обезопасить играющих детей, она решила обратиться за помощью. Полицейские прибыли через несколько минут. Мужчина, шатаясь, бродил по двору с бутылкой спиртного", - уточнили в ведомстве.

Всех задержанных для вытрезвления поместили в Центр временной адаптации и детоксикации. Кроме того, в отношении каждого из них составили административный протокол.

С начала года к ответственности за распитие спиртных напитков либо появление в нетрезвом состоянии в общественных местах привлекли 117 граждан.

Добавим, что по ч.1 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).