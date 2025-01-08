Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карагандинские оперативники выехали на задержание в Алматы (видео)

Опубликовано:

Задержанный мужчина
Задержанный мужчина. Фото: polisia.kz

Карагандинские полицейские задержали в Алматы мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге. Он предлагал услуги по изготовлению памятников, но не выполнял обязательств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 35-летний житель Караганды, рекламировавший услуги по изготовлению надгробных памятников, получив авансы от клиентов на сумму от 50 тысяч тенге, не выполнял обязательства.

Пострадавшие тщетно пытались связаться с мастером, внезапно переставшим отвечать на звонки. Следователи объединили около 90 заявлений в одно дело. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов тенге.

Установив, что мужчина скрылся в Алматы, карагандинские оперативники отправились в южную столицу и задержали подозреваемого по одному из адресов.

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Полиция призывает граждан, столкнувшихся с подобными случаями, обращаться с заявлениями для установления полной картины преступной деятельности.

Ранее в Актобе полиция задержала предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве. Мужчину обвиняют в присвоении около 20 млн тенге на обещаниях поставить мебель из России.

А в Караганде мужчину задержали после покупки нескольких огромных букетов на 120 тыс. тенге в цветочном магазине. Его подозревают в использовании сувенирных купюр.

Также в Жамбылском районе Алматинской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в обмане трех человек на сумму более 7 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209340-karagandinskie-operativniki-vyehali-na-zaderzhanie-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie