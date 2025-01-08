Карагандинские оперативники выехали на задержание в Алматы (видео)

Карагандинские полицейские задержали в Алматы мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге. Он предлагал услуги по изготовлению памятников, но не выполнял обязательств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 35-летний житель Караганды, рекламировавший услуги по изготовлению надгробных памятников, получив авансы от клиентов на сумму от 50 тысяч тенге, не выполнял обязательства.

Пострадавшие тщетно пытались связаться с мастером, внезапно переставшим отвечать на звонки. Следователи объединили около 90 заявлений в одно дело. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов тенге.

Установив, что мужчина скрылся в Алматы, карагандинские оперативники отправились в южную столицу и задержали подозреваемого по одному из адресов.

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Полиция призывает граждан, столкнувшихся с подобными случаями, обращаться с заявлениями для установления полной картины преступной деятельности.

Ранее в Актобе полиция задержала предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве. Мужчину обвиняют в присвоении около 20 млн тенге на обещаниях поставить мебель из России.

А в Караганде мужчину задержали после покупки нескольких огромных букетов на 120 тыс. тенге в цветочном магазине. Его подозревают в использовании сувенирных купюр.

Также в Жамбылском районе Алматинской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в обмане трех человек на сумму более 7 млн тенге.