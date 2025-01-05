Акимат Туркестана три года не платил за ремонт дороги

С акимата Туркестана взыскали 27 млн тенге неустойки за несвоевременную оплату ремонтных работ, проведенных в городе три года назад, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в марте 2019 года ТОО "Дорстрой" и ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Туркестана заключили договор о государственных закупках на проведение работ по капитальному ремонту автодороги в городе.

Работы подрядчиком были выполнены своевременно и сданы заказчику в ноябре 2020 года.

В связи с нарушением срока оплаты за выполненные работы на три года ТОО "Дорстрой" обратилось в суд с иском о взыскании с заказчика неустойки.

"Cпециализированным межрайонным экономическим судом Туркестанской области необоснованно отказано в иске", - отметили в надзорном органе.

Однако прокуратура области, не согласившись с вынесенным решением, внесла апелляционное ходатайство, в результате с государственного учреждения в пользу предпринимателя взыскана неустойка в размере 27 млн тенге.

Ранее стало известно, что акимат Қонаева расторг договор с подрядной организацией из-за нарушений условий выполнения обязательств по замене тепловых сетей в нескольких микрорайонах.

А в Караганде акимат направил досудебную претензию подрядчику, установившему подъемники в подземных переходах. При невыполнении обязательств будут приняты меры в судебном порядке.