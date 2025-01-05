Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акимат Туркестана три года не платил за ремонт дороги

Опубликовано:

Укладка асфальта
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: Aleksandr Potashev / Getty Images

С акимата Туркестана взыскали 27 млн тенге неустойки за несвоевременную оплату ремонтных работ, проведенных в городе три года назад, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в марте 2019 года ТОО "Дорстрой" и ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Туркестана заключили договор о государственных закупках на проведение работ по капитальному ремонту автодороги в городе.

Работы подрядчиком были выполнены своевременно и сданы заказчику в ноябре 2020 года.

В связи с нарушением срока оплаты за выполненные работы на три года ТОО "Дорстрой" обратилось в суд с иском о взыскании с заказчика неустойки. 

"Cпециализированным межрайонным экономическим судом Туркестанской области необоснованно отказано в иске", - отметили в надзорном органе.

Однако прокуратура области, не согласившись с вынесенным решением, внесла апелляционное ходатайство, в результате с государственного учреждения в пользу предпринимателя взыскана неустойка в размере 27 млн тенге.

Ранее стало известно, что акимат Қонаева расторг договор с подрядной организацией из-за нарушений условий выполнения обязательств по замене тепловых сетей в нескольких микрорайонах.

А в Караганде акимат направил досудебную претензию подрядчику, установившему подъемники в подземных переходах. При невыполнении обязательств будут приняты меры в судебном порядке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208114-akimat-turkestana-tri-goda-ne-platil-za-remont-dorogi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie