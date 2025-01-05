Акимат Туркестана три года не платил за ремонт дороги
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С акимата Туркестана взыскали 27 млн тенге неустойки за несвоевременную оплату ремонтных работ, проведенных в городе три года назад, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в марте 2019 года ТОО "Дорстрой" и ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Туркестана заключили договор о государственных закупках на проведение работ по капитальному ремонту автодороги в городе.
Работы подрядчиком были выполнены своевременно и сданы заказчику в ноябре 2020 года.
В связи с нарушением срока оплаты за выполненные работы на три года ТОО "Дорстрой" обратилось в суд с иском о взыскании с заказчика неустойки.
"Cпециализированным межрайонным экономическим судом Туркестанской области необоснованно отказано в иске", - отметили в надзорном органе.
Однако прокуратура области, не согласившись с вынесенным решением, внесла апелляционное ходатайство, в результате с государственного учреждения в пользу предпринимателя взыскана неустойка в размере 27 млн тенге.
Ранее стало известно, что акимат Қонаева расторг договор с подрядной организацией из-за нарушений условий выполнения обязательств по замене тепловых сетей в нескольких микрорайонах.
А в Караганде акимат направил досудебную претензию подрядчику, установившему подъемники в подземных переходах. При невыполнении обязательств будут приняты меры в судебном порядке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208114-akimat-turkestana-tri-goda-ne-platil-za-remont-dorogi/