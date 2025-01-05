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Три убийства на новогодние праздники произошло в Семее в прошлом году, а в этом - ни одного

Опубликовано:

Конная полиция
Патрулирование. Кадр из видео: polisia.kz

В области Абай с начала года провели масштабные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и правопорядка в праздничные дни, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, итоги отработок продемонстрировали их высокую эффективность, став успешным стартом года в борьбе с правонарушениями и бытовой преступностью.

"Эти меры были организованы, чтобы предотвратить повторение трагических событий прошлого года, когда после новогодних праздников в Семее было зафиксировано три убийства на бытовой почве. В большинстве случаев причиной стали конфликты, вспыхнувшие во время застолий, которые перерастали в поножовщину", - отметили в МВД.

Благодаря активной работе полиции с начала текущего года в городе не зафиксировали ни одного убийства. В рамках ОПМ сотрудники полиции проверили 12 503 жилых дома, посетили более 9 800 граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также 56 иностранных граждан.

Особое внимание уделялось проверке дачных массивов и удаленных территорий, куда затруднен проезд транспорта. Для обеспечения полного обхода этих зон использовалась конная полиция.

Совместные действия всех служб позволили пресечь 882 административных правонарушения, из которых 150 связаны с обеспечением общественной безопасности. В частности, зарегистрировали 132 случая нахождения граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

Кроме того, проверили магазины, подозреваемые в незаконной продаже алкоголя. К административной ответственности привлечены четыре предпринимателя за торговлю алкоголем "из-под прилавка".

В медицинский вытрезвитель было доставлено 179 человек. Проведена работа с подростками: в полицию доставили 29 несовершеннолетних, двое из них - за распитие алкоголя.

Также были проверены неблагополучные семьи, выявлены случаи проживания незарегистрированных иностранных граждан.

"Работа, проведенная в рамках ОПМ "Безопасный город", позволила избежать совершения особо тяжких преступлений в период праздников. Мы продолжим активное взаимодействие с жителями города для обеспечения порядка и безопасности. Главное, чтобы жители понимали: данные меры приняты прежде всего для их защиты", - подчеркнул начальник ДП области Абай, генерал-майор полиции Султан Бекторе.

Ранее в области Абай полицейские задержали пьяного водителя, который демонстрировал признаки опасного поведения на дороге. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного.

А в Петропавловске полицейские задержали нескольких иностранцев, забравшихся на памятник казахскому поэту Абаю и русскому поэту Пушкину. В отношении задержанных составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208093-tri-ubiystva-na-novogodnie-prazdniki-proizoshlo-v-semee-v-proshlom-godu-a-v-etom-ni-odnogo/

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