Снегоход в центре Караганды: пьяного мужчину задержали полицейские в новогоднюю ночь

Пьяный мужчина разъезжал на снегоходе в центре Караганды - полицейские региона рассказали о службе в первую ночь 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Стражи порядка сообщили, что 37-летний мужчина управлял снегоходом в центре города.

При проверке документов полицейские выявили запах алкоголя от него, а медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения. В отношении водителя был составлен административный протокол, который будет направлен в суд.

Также в ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе.

Полицейские оперативно вернули их родителям.

Отметим, ранее казахстанские спасатели рассказали о работе в новогоднюю ночь. Сотрудники МЧС Казахстана работали в усиленном режиме - за сутки они совершили 158 выездов. По информации ведомства, спасено и эвакуировано 25 человек, из них 8 детей.