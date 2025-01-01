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Снегоход в центре Караганды: пьяного мужчину задержали полицейские в новогоднюю ночь

Опубликовано:

Мужчина едет на снегоходе
Снегоход. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Пьяный мужчина разъезжал на снегоходе в центре Караганды - полицейские региона рассказали о службе в первую ночь 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Стражи порядка сообщили, что 37-летний мужчина управлял снегоходом в центре города.

При проверке документов полицейские выявили запах алкоголя от него, а медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения. В отношении водителя был составлен административный протокол, который будет направлен в суд.

Также в ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе.

Полицейские оперативно вернули их родителям.

Отметим, ранее казахстанские спасатели рассказали о работе в новогоднюю ночь. Сотрудники МЧС Казахстана работали в усиленном режиме - за сутки они совершили 158 выездов. По информации ведомства, спасено и эвакуировано 25 человек, из них 8 детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207450-snegohod-v-centre-karagandy-pyanogo-muzhchinu-zaderzhali-policeyskie-v-novogodnyuyu-noch/

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