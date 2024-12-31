"Материл и бил по стойке кулаком": поведение посетителя бани сняли на видео в Актобе

Жители Актобе пожаловались на мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напугал посетителей бани своим поведением. В ДП региона пообещали проверить информацию, передает NUR.KZ.

Граждане опубликовали в Instagram-паблике Zello Aktobe видео, на котором видно, как мужчина нецензурно выражается в адрес женщин с детьми.

"Это произошло 30 декабря примерно в 20:30 в бане в районе Сазда. Пьяный мужчина всех в холле женщин, сидящих с детьми, начал материть, бить по стойке кулаком. Пусть ему станет стыдно за такое поведение", - говорится в подписи к видео.

В ДП Актюбинской области отреагировали на публикацию, пообещав проверить информацию.

"Данная информация будет проверена. Дополнительно сообщаем, если вы стали свидетелем или очевидцем правонарушения, то необходимо звонить по телефону 102 для оперативного прибытия наряда полиции и принятия мер", - добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование.

Также сообщалось о том, что Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.