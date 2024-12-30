Канал поставки наркотиков на 20 млн тенге пресекли в Семее

В Семее сотрудники полиции изъяли более 500 граммов мефедрона, что эквивалентно стоимости на черном рынке в 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в уходящем году в области Абай было предотвращено одно из самых значительных преступлений, связанных с синтетическими наркотиками.

В Семее сотрудники полиции изъяли более 500 граммов психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно 1500 разовым дозам. На "черном" рынке стоимость такой партии превышает 20 миллионов тенге, отмечают правоохранители.

Организаторами нелегального бизнеса, по версии следствия, оказались двое молодых жителей Семея в возрасте 26 и 28 лет. Они работали в роли "закладчиков" для интернет-магазина, поставлявшего наркотики.

Добавим, также в Астане с помощью служебно-розыскных собак были найдены и перекрыты крупные каналы контрабанды наркотиков. К примеру, задержан фигурант, у которого в автомобиле изъято 4,9 кг мефедрона, полученного посредством доставки из Алматы.

Ранее в конце сентября также в Астане крупный канал оптовой поставки наркотиков ликвидировали стражи порядка в Астане - были найдены наркотики и инструменты для фасовки.

Отметим, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 297 УК РК) наказываются лишением свободы на срок от пяти до 20 лет лишения свободы; также статья предполагает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

А ст. 296 УК РК предусматривает уголовную ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта. При этом максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.