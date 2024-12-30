Оборудование мошенников нашли в одной из съемных квартир в Алматы

Одного из возможных участников мошеннической схемы вычислили полицейские в Алматы - задержан 22-летний подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Одного из участников мошеннической схемы полицейские вычислили при координации прокуратуры города и при содействии специалистов одного из сотовых операторов. В его съемном жилище сотрудниками "Киберпол" был обнаружен GSM-шлюз на 36 слотов, внутри которых размещены 63 sim-карты различных сотовых операторов. В ходе спецоперации задержан 22-летний мужчина, выполнявший функции администратора мини-АТС", - говорится в сообщении полиции.

По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства, управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый взят под стражу. Оперативные мероприятия по установлению других фигурантов продолжаются, сообщает МВД.

Ранее в Алматы выявили иностранца с незаконным оборудованием sim-box - мужчину задержали.

В Караганде задержан 22-летний парень, подозреваемый в мошенничестве с использованием поддельных идентификационных кодов сотовых устройств.

А в области Жетісу раскрыли схему массовой активации SIM-карт для интернет-мошенничества. По подозрению в преступлении задержаны два жителя региона,.

Мы также писали, что в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства "Sim boх", на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

Сообщалось также, что в квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев.