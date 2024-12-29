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Актюбинка оттаскала женщину за волосы после жалобы на нее в полицию

Опубликовано:

Женщина
Женщина. Иллюстративное фото: Nisian Hughes/Getty Images

Отдых с сожителем под громкую музыку закончился для жительницы Актобе уголовным делом и судимостью. Женщину приговорили к ограничению свободы, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, актюбинка с сожителем в выходной день выпивала пиво в своей квартире. Пара включила громко музыку и открыла окно.

В доме напротив, в офисе работала бухгалтер. Она вышла во двор и потребовала сделать музыку потише, в ответ в ее адрес выразились нецензурным словом.

Возмущенная женщина пожаловалась в полицию, после чего сотрудники нагрянули в квартиру, сделали жильцам предупреждение и ушли. 

Хозяйка квартиры узнала, кто именно пожаловался на нее и пошла разбираться в офис в соседнем доме.

По данным обвинения, актюбинка нашла бухгалтера в кабинете на втором этаже, схватила ее за волосы, стала бить по голове, ударила по телефону потерпевшей и сорвала с ее шеи золотую цепочку. Женщина вырвалась из рук нападавшей и заперлась в кабинете, а та стала пинать дверь. 

39-летнюю актюбинку судили за хулиганство, она объясняла, что лишь хотела спросить, почему та вызвала полицию, ведь музыку она включила днем, был выходной. Ее она не била, а просто схватила за волосы, в ответ она сделала то же самое. 

Потерпевшая уверяла, что обвиняемая ее ударила по голове, хватала за волосы, оскорбляла в присутствии коллег, она просила наказать обидчицу по закону и не простила ее.

В итоге суд признал 39-летнюю подсудимую виновной в хулиганстве и приговорил к полутора годам ограничения свободы.

В течение этого срока женщине запретили посещать увеселительные заведения, вечером и ночью она должна находиться дома. Если нарушит эти требования, то наказание могут заменить на реальный срок.

Напомним, в прошлом году в Сети появилось видео из Алматы, на котором было видно, как две девушки эмоционально выясняют отношения. Через какое-то время одна из них начала таскать другую за волосы и бить ее коленом. В городском департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится расследование.

А летом этого года в Алматы очевидцы сняли на видео ожесточенный конфликт между двумя девушками возле ТРЦ "Asia Park". На записи было видно, что одна из девушек в белом платье сидит на земле, а вторая пытается поднять ее на ноги, таща за волосы. В какой-то момент она тоже падает на землю, не выпуская соперницу. При этом рядом с ними находится мужчина, пытающийся разнять конфликтующих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206454-aktyubinka-ottaskala-zhenshchinu-za-volosy-posle-zhaloby-na-nee-v-policiyu/

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