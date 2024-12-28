Норму о запрете УДО для коррупционеров оспаривали в Казахстане: суд принял решение

Норма, ограничивающая условно-досрочное освобождение для осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, признана законной в РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Конституционный суд.

Конституционный Суд рассмотрел обращения о проверке нормы Уголовно-исполнительного кодекса.

"Согласно данной норме исполнение и отбывание наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, применение средств исправления к осужденным, а также оказание помощи освобождаемым осужденным осуществляются в соответствии с законодательством РК действующим на момент их исполнения.

Поводом для обращения в Конституционный Суд граждан послужил отказ судов в условно-досрочном освобождении от уголовного наказания. Суды мотивировали свое решение со ссылкой на пункт 3) части восьмой статьи 72 УК об ограничении применения УДО к осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление и частью второй статьи 2 УИК", - сказано в сообщении.

По мнению граждан, оспариваемая норма противоречит Конституции, поскольку "ухудшает их положение", несмотря на то, что преступления были совершены до введения нормы.

Но суд пришел к выводу о конституционности оспариваемой нормы, так как вопросы применения или неприменения УДО от отбывания наказания разрешаются с учетом правил обратной силы, установленной в самом уголовном законе.

"Вместе с тем Конституционный суд в целях обеспечения единообразия судебной практики рекомендовал Верховному суду дать дополнительные разъяснения по вопросам применения УДО к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, с учетом изложенных в принятом нормативном постановлении правовых позиций", - добавили в суде.

Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил запретить условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупцию в 2020 году.

В этом году мы сообщали о том, что казахстанцы оспаривали в суде нормы Конституции. Так, в августе житель страны обратился в Конституционный суд и попросил проверить Налоговый кодекс на противоречие Конституции в части предоставления декларации о доходах.

В июле этого года суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции.

В июне глава Конституционного суда Эльвира Азимова заявила, что положения некоторых казахстанских законов не соответствуют Конституции.