Встреча с собакой закончилась обыском для посетителя кафе в Экибастузе

В Экибастузе благодаря служебной собаке у одного из посетителей кафе обнаружили сверток с запрещенным веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию поступило сообщение, что в одном из кафе Экибастуза посетитель незаконно хранит наркотические средства.

Полицией был осуществлен выезд, где при применении служебной собаки по кличке Буран у одного из посетителей обнаружен и изъят бумажный сверток с серо-зеленым веществом.

"Как и у сотрудников полиции, у служебных собак есть своя специализация. Буран - собака по поиску наркотических средств. У пса феноменальный нюх, а по сообразительности он дает сто очков вперед любому четвероногому "коллеге". Он у нас спокойный, добрый и очень ценит внимание", - рассказал начальник центра кинологической службы ДП Павлодарской области Нияз Валиев.

На базе кинологического центра имеются более 20 собак разных пород. С начала года с помощью четвероногих помощников в регионе раскрыли 235 преступлений, из них 78 - наркопреступлений.

Питомцы кинологической службы несут круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп.

Ранее в аэропорту Алматы служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у пассажиров рейса из Пхукета. В ходе проверки у них в сумке обнаружили и изъяли наркотические средства "гашиш", "марихуана высушенная" и синтетический наркотик.

Также более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области. Осмотр машины проводили с помощью служебной собаки. Она указала на две сумки с растительным веществом в багажнике, которые принадлежали пассажиру авто.