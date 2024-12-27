Парень взял у знакомых около 6 млн тенге и получил срок в Карагандинской области

Парня в Шахтинске обвинили в обмане знакомых на сумму 5 млн 750 тыс. тенге. Суд признал его виновным в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции Шахтинска задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, подозреваемый убедил одного из своих знакомых оформить на себя кредит на сумму 1 млн тенге, обещая вернуть деньги. Потерпевший согласился и перевел всю сумму на счет парня.

Впоследствии молодой человек уговорил его взять еще несколько кредитов, заранее зная, что не будет их возвращать. Общий ущерб составил 4,8 млн тенге.

Действуя по аналогичной схеме, парень обманул другого знакомого, причинив ущерб на сумму 950 тыс. тенге.

В полиции отметили, что подозреваемый дал признательные показания. Материалы дела были переданы в суд. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее предприниматель из Семея заявил о мошенничестве в особо крупном размере под предлогом совместного бизнеса. Подозреваемого задержали.

Помимо этого, житель Карагандинской области подозревается в оформлении кредитов на знакомую на сумму 6,7 млн тенге. Полиция задержала мужчину.

Также в регионе полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.