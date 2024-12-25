Шахтерам и коммунальщикам не выплачивали зарплату в Актюбинской области

В Актюбинской области прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате в размере 213 млн тенге на двух предприятиях, защитив права 675 работников, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Хромтауского района выявлен факт невыплаты заработной платы 156 шахтерам на сумму более 165 млн тенге.

При координации прокуратуры проведено совещание с участием руководителей правоохранительных органов, местных исполнительных и уполномоченных органов района, куда также было приглашено руководство ТОО. Принятыми мерами задолженность по зарплате погашена.

В другом случае прокуратурой Шалкарского района выявлено, что в КГП имелась задолженность по зарплате перед 519 работниками на сумму более 48 млн тенге, которая погашена по акту прокурорского реагирования.

Таким образом, на указанных предприятиях задолженность по зарплате в сумме 213 млн тенге погашена, права трудящихся восстановлены.

Ранее сообщалось, что в Темирском районе Актюбинской области погашена задолженность по зарплате перед 87 работниками на сумму более 8,5 млн тенге.

Также стало известно, что в Астане компания "Жасыл Аймак" не выплатила своим работникам зарплаты за сентябрь, задолжав тем самым больше 144 млн тенге.

А в Павлодарской области в результате принятых мер погашен долг на сумму 208,5 млн тенге перед 451 работником. 73 работодателя получили штрафы.