Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец каждый месяц будет выплачивать по 100 тыс. тенге из-за перевода на его счет

Опубликовано:

Девушка держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Жамбылской области примирили стороны по спору о возврате денег, полученных обманным путем. Ответчик вернет всю сумму платежами по 100 тыс. тенге в месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в июне 2023 года неустановленное лицо незаконно завладело денежными средствами со счета истца путем обмана и злоупотребления доверием. 610 тыс. тенге были переведены на счет ответчика.

Истец обратился в Таразский городской суд с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Согласно представленным сведениям из банка, со счета истца были перечислены 610 тыс. тенге на счет ответчика. В суде установили, что данный номер счета действительно принадлежит ответчику.

В ходе судебного разбирательства после разъяснения судьей преимуществ примирительных процедур стороны пришли к взаимному соглашению.

"Ответчик обязался каждый месяц выплачивать по 100 тыс. тенге истцу, а истец в свою очередь отказался от исковых требований", - пояснили в суде.

Суд утвердил достигнутое соглашение, производство по делу прекратили. Определение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Алматинской области мужчину обязали вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге как сумму неосновательного обогащения, полученную без каких-либо оснований.

А житель Талдыкоргана, который поверил в обещание высокого дохода, перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу. Он обратился в суд с иском о взыскании денег с гражданки, на чей банковский счет были переведены его средства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204313-kazahstanec-kazhdyy-mesyac-budet-vyplachivat-po-100-tys-tenge-iz-za-perevoda-na-ego-schet/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie