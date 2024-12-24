Казахстанец каждый месяц будет выплачивать по 100 тыс. тенге из-за перевода на его счет

В Жамбылской области примирили стороны по спору о возврате денег, полученных обманным путем. Ответчик вернет всю сумму платежами по 100 тыс. тенге в месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в июне 2023 года неустановленное лицо незаконно завладело денежными средствами со счета истца путем обмана и злоупотребления доверием. 610 тыс. тенге были переведены на счет ответчика.

Истец обратился в Таразский городской суд с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Согласно представленным сведениям из банка, со счета истца были перечислены 610 тыс. тенге на счет ответчика. В суде установили, что данный номер счета действительно принадлежит ответчику.

В ходе судебного разбирательства после разъяснения судьей преимуществ примирительных процедур стороны пришли к взаимному соглашению.

"Ответчик обязался каждый месяц выплачивать по 100 тыс. тенге истцу, а истец в свою очередь отказался от исковых требований", - пояснили в суде.

Суд утвердил достигнутое соглашение, производство по делу прекратили. Определение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Алматинской области мужчину обязали вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге как сумму неосновательного обогащения, полученную без каких-либо оснований.

А житель Талдыкоргана, который поверил в обещание высокого дохода, перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу. Он обратился в суд с иском о взыскании денег с гражданки, на чей банковский счет были переведены его средства.