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Эзотерика

290 кг рыбы нашли в автомобиле в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Задержанный автомобиль
Задержанный автомобиль. Кадр из видео: polisia.kz

На автодороге Караганда - Есенгельды задержан автомобиль, внутри которого было обнаружено 290 кг рыбы. Ущерб оценен в 645 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе оперативно-профилактических мероприятий на автодороге Караганда - Есенгельды полицейские остановили легковой автомобиль.

За рулем находился 61-летний водитель, а в качестве пассажира - 52-летний мужчина.

При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили восемь мешков с рыбой, общий вес которых составил 290 кг.

В ведомстве отметили, что ущерб от незаконной добычи рыбных ресурсов составил 645 тысяч тенге.

По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области был задержан мужчина, подозреваемый в незаконной перевозке рыбы общим весом 473 кг. Ущерб природе превышает 3 млн тенге.

Помимо этого, подозреваемого в браконьерстве на озере Балхаш задержали полицейские в Карагандинской области. 37-летний мужчина был пойман с сетями и рыбой.

А в Павлодарской области полицейские изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Эта находка стала причиной досудебного расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204268-290-kg-ryby-nashli-v-avtomobile-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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