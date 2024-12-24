Акмолинец целый год после похищения боялся написать заявление в полицию

В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Потерпевший целый год боялся написать заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали группу, подозреваемую в похищении человека и вымогательстве.

18 декабря текущего года в управление полиции Кокшетау обратился местный житель с заявлением о совершенном против него преступлении.

Задержание. Фото: ДП Акмолинской области

"По показаниям заявителя, в декабре 2023 года трое злоумышленников, применив физическую силу, вымогали у него 1 млн тенге и автомобиль Toyota Camry. При этом пострадавший насильно удерживался в квартире в течение суток, после чего был освобожден злоумышленниками. Испытывая страх перед преступниками, мужчина не сразу решился обратиться в правоохранительные органы", - рассказали в ДП Акмолинской области.

На данный момент подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование, а также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступлениям.

Ранее в Кокшетау произошло нападение на горожанина - ему нанесли телесные повреждения, вымогали деньги и отобрали мобильный телефон. Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей города в возрасте от 19 до 22 лет.

А в Западно-Казахстанской области задержали двух студентов, которых подозревают в вымогательстве денег у студентов младших курсов под угрозой физической расправы. Ведутся следственные действия.